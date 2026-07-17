Exames Nacionais. Diretores pedem celeridade lembrando que secretarias têm horário

"Se os itens estão todos corrigidos, estão todos classificados, e já está tudo entregue ao Júri Nacional de Exames, então enviem-nos para cada escola os ficheiros com as classificações e deixem-nos trabalhar", disse o presidente da ANDAEP, Filinto Lima que falava à Lusa cerca das 14:00 altura em que reiterou ainda não ter qualquer informação de quando serão publicadas as notas dos exames nacionais.

"Vamos afixar as pautas às 10 da noite, às 5 da tarde, às 8 da noite. Nós não sabemos, ninguém nos comunicou em nenhum horário. Portanto, neste momento, nos 801 agrupamentos das escolas em Portugal, estão todos os diretores à espera dos ficheiros, os secretariados de exames, as equipas dos serviços administrativos e outros professores que os diretores convocaram para este efeito de braços cruzados", acrescentou.

O ministro da Educação confirmou hoje que todos os exames nacionais do ensino secundário estão classificados e antecipou que, por isso, as pautas serão afixadas até ao final do dia.

"O Júri Nacional de Exames tem todas as classificações prontas para distribuir às escolas", disse Fernando Alexandre, acrescentando que não antecipa "razão nenhuma para que hoje não sejam publicadas todas as notas de todos os exames".

O balanço foi feito pelo ministro da Educação, Ciência e Inovação numa breve declaração aos jornalistas, na Assembleia da República, antes do início do debate de urgência requerido pelo PCP.

Num comentário a esta garantia, Filinto Lima disse que gostaria muito que isso acontecesse, mas que continua "sem saber nada".

"O normal destas situações é estes ficheiros, juntamente com as provas em formato de papel, chegarem no dia anterior. Isso já sabíamos que não ia acontecer. Mas que aconteça durante o dia, em horas decentes. As secretarias têm horário de trabalho", referiu.

Sobre o processo quando chegarem as classificações, Filinto Lima garantiu que é "relativamente rápido" até porque, frisou, "estamos todos, o país e as escolas todas, preparados".

Questionado se essa preparação inclui a disponibilidade para prolongar o horário de trabalho, Filinto Lima disse que gostaria de poder comentar cenários reais com informação.

"Pois é isso, não é? Nós não sabemos, se é preciso isso nós não sabemos. Prolongar será o quê? Até às 10 da noite, até à meia-noite, até às 11? Às 11 da noite, às 23 horas, ainda é dia 17, não é? Ainda é o dia 17, mas já não é o horário de trabalho das escolas", disse.

À Lusa, o presidente da ANDAEP, disse que o que "convém é que rapidamente, nos próximos minutos, o Júri Nacional de Exames faça chegar as notas às escolas" porque "nas escolas o trabalho é relativamente rápido, não é difícil", garantiu.

"Estamos na época do Mundial, a bola foi chutada do ministro para o júri nacional de exames. Então agora chutem a bola para nós. Nós vamos marcar golo, nós iremos fazer o melhor, tenho a certeza, nós somos céleres, somos muito rápidos", concluiu.