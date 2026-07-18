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Exames nacionais. EduQA informa ainda este sábado escolas sobre classificações que permanecem em suspenso
Em comunicado enviado às redações, o Ministério da Educação refere que ainda hoje informará as escolas sobre as classificações que permanecem com a menção “suspenso”, não revelando quantos são esses casos. O Ministério garante que nenhum aluno será prejudicado no acesso ao Ensino Superior por motivos “não imputáveis” ao próprio.
“O EduQA informará ainda hoje as escolas sobre as classificações que permanecem com a menção “suspenso” e cuja resolução carece de informação adicional por parte dos estabelecimentos de ensino, tendo em vista a sua resolução definitiva”, refere o comunicado enviado às redações.
“Encontra-se ativa desde a manhã de hoje a versão final da plataforma que permite a disponibilização das provas em formato PDF, com a respetiva classificação item a item, tendo as escolas recebido instruções tendo em vista o seu envio aos alunos ou encarregados de educação”, refere ainda o comunicado.O Ministério lamenta os atrasos e os constrangimentos e “expressa desculpas aos alunos, famílias, professores e escolas.
O Ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, e o Secretário de Estado Adjunto e da Educação, reuniram-se hoje à tarde com o Conselho das Escolas, com a Associação Nacional de Dirigentes Escolares (ANDE), com a Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP), com a Confederação Nacional das Associações de Pais (Confap) e com a Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo (AEEP) para um ponto de situação.
O Ministério vem dizer que nenhum aluno será prejudicado no acesso ao ensino superior. Cita o regulamento de acesso ao Ensino Superior para dizer que sempre que há uma reapreciação ou reclamação que só seja conhecido após o prazo normal de candidatura ao Ensino Superior, e que daí resulte uma mudança de classificações, o aluno terá sempre três dias para apresentar candidatura ou alterar a candidatura, caso já a tivessem submetido.
O Ministério reitera ainda que “será realizada uma auditoria externa ao processo de classificação digital, visando a identificação detalhada das falhas e dos erros que originaram problemas”, e que todas as situações que “possam corresponder a desconformidades serão averiguadas”, referindo-se a casos como folhas de versão em falta, folhas de continuação em falta, entre outras.
“As situações exemplificadas em cima foram sendo resolvidas continuamente durante o período de classificação. Na sexta-feira, à hora de envio dos resultados para as escolas, o EduQA/JNE decidiu que, nos casos ainda em resolução, as classificações seriam publicadas com a menção “suspenso”, de modo a prevenir erros que prejudicassem os alunos”, refere ainda a nota.