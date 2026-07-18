Exames nacionais. EduQA informa ainda este sábado escolas sobre classificações que permanecem em suspenso

“O EduQA informará ainda hoje as escolas sobre as classificações que permanecem com a menção “suspenso” e cuja resolução carece de informação adicional por parte dos estabelecimentos de ensino, tendo em vista a sua resolução definitiva”, refere o comunicado enviado às redações.







“Encontra-se ativa desde a manhã de hoje a versão final da plataforma que permite a disponibilização das provas em formato PDF, com a respetiva classificação item a item, tendo as escolas recebido instruções tendo em vista o seu envio aos alunos ou encarregados de educação”, refere ainda o comunicado.

O Ministério lamenta os atrasos e os constrangimentos e “expressa desculpas aos alunos, famílias, professores e escolas.





O Ministério vem dizer que nenhum aluno será prejudicado no acesso ao ensino superior. Cita o regulamento de acesso ao Ensino Superior para dizer que sempre que há uma reapreciação ou reclamação que só seja conhecido após o prazo normal de candidatura ao Ensino Superior, e que daí resulte uma mudança de classificações, o aluno terá sempre três dias para apresentar candidatura ou alterar a candidatura, caso já a tivessem submetido.





O Ministério reitera ainda que “será realizada uma auditoria externa ao processo de classificação digital, visando a identificação detalhada das falhas e dos erros que originaram problemas”, e que todas as situações que “possam corresponder a desconformidades serão averiguadas”, referindo-se a casos como folhas de versão em falta, folhas de continuação em falta, entre outras.



“As situações exemplificadas em cima foram sendo resolvidas continuamente durante o período de classificação. Na sexta-feira, à hora de envio dos resultados para as escolas, o EduQA/JNE decidiu que, nos casos ainda em resolução, as classificações seriam publicadas com a menção “suspenso”, de modo a prevenir erros que prejudicassem os alunos”, refere ainda a nota.





O Ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, e o Secretário de Estado Adjunto e da Educação, reuniram-se hoje à tarde com o Conselho das Escolas, com a Associação Nacional de Dirigentes Escolares (ANDE), com a Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP), com a Confederação Nacional das Associações de Pais (Confap) e com a Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo (AEEP) para um ponto de situação.