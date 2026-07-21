Exames nacionais. Governo não pediu informações sobre projeto-piloto, diz o antigo júri nacional

Luís Duque de Almeida, entrevistado esta terça-feira pela RTP Antena 1, diz que ainda alertou para um ano difícil, mas não disse mais nada porque ninguém lhe pediu."Não lhe dei pormenores", assume o ex-responsável, afirmando que nenhum relatório lhe foi solicitado.





O ministro da Educação disse hoje que "o Governo não tem relatório nenhum" sobre o projeto-piloto de digitalização dos exames nacionais de Filosofia realizados no ano passado.





Fernando Alexandre acusou o ex-presidente do Júri Nacional de Exames de nunca o ter entregue.





Segundo o governante, os "erros graves" detetados durante o processo de digitalização das provas de Filosofia "não chegaram ao conhecimento da tutela".





Luís Duque de Almeida "não deixou relatório nenhum", acusou o ministro.



"Se tinha informação - que não partilhou nem sequer com a Direção Geral da Educação nem com o EduQa -, se tinha essa informação e não a transmitiu, vai ter que explicar isso, porque não deu essa informação a ninguém. Foi-se embora em setembro e não deixou relatório a ninguém", acrescentou Fernando Alexandre.

