Exames Nacionais. Governo vai pagar horas extraordinárias aos professores classificadores

foi decidido pelo ministro da Educação, que o governo vai pagar horas extraordinárias a todos os professores que estão a corrigir essas provas, em reconhecimento pelo esforço extraordinário", garantiu o porta-voz do PSD.

Segundo Sebastião Bugalho, "é um esforço que o PSD reconhece e agradece".



"Todo o Ministério da Educação e os professores que estão a corrigir as provas estão no seu empenho total de forma de dar a resposta aos alunos e às famílias (...) Em momento algum, o governo falhará, ou falha a sua responsabilidade aos alunos e às famílias. Mas também não foge de assumir as suas responsabilidades", afiançou. "Em jeito de reconhecimento, do esforço de todos os professores que estão neste momento, uma manhã de sábado, a corrigir as provas dos exames nacionais,, em reconhecimento pelo esforço extraordinário", garantiu o porta-voz do PSD.Segundo Sebastião Bugalho, "é um esforço que o PSD reconhece e agradece"."Todo o Ministério da Educação e os professores que estão a corrigir as provas estão no seu empenho total de forma de dar a resposta aos alunos e às famílias (...)Mas também não foge de assumir as suas responsabilidades", afiançou.





O processo da correção dos exames nacionais tem estado envolto em polémica e denúncias de falhas do sistema informático e já levou o Governo a mexer no calendário e adiar as datas de afixação das notas e da segunda fase. Em conferência de imprensa na sede do partido, em Lisboa, Sebastião Bugalho anunciou esta decisão, que foi tomada pelo ministro da Educação, e cujo formato do pagamento está a ser definido e será anunciado por Fernando Alexandre.





professores classificadores serão compensados com o pagamento de horas extraordinárias pelo trabalho realizado durante o fim de semana".



"Esta decisão foi comunicada hoje de manhã aos Agrupamentos de Exames do Júri Nacional de Exames (JNE)", pode ler-se ainda.

Entretanto, em comunicado , o Ministério liderado por Fernando Alexandre referiu que "em reconhecimento do esforço e do trabalho suplementar necessário para cumprir os prazos estabelecidos no âmbito do calendário da avaliação externa", foi decidido pelo Governo que "os"."Esta decisão foi comunicada hoje de manhã aos Agrupamentos de Exames do Júri Nacional de Exames (JNE)", pode ler-se ainda.



