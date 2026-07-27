Exames nacionais. Ministro da Educação confirma 15 mil pedidos de reapreciação

Apesar do número elevado, Fernando Alexandre garantiu que os alunos “terão a reapreciação a tempo de se candidataram à universidade na primeira fase”. Por outro lado, o ministro destaca que das 290 mil provas, foram identificados apenas 825 casos de desconformidades. Fernando Alexandre garante que já foram todos analisados e que há poucos casos por corrigir.

“Entre hoje e amanhã devem ficar todos resolvidos”, disse.





A inscrição para a época especial dos exames nacionais do secundário começa esta segunda-feira e termina sexta-feira, uma medida destinada a todos os alunos para compensar os atrasos na correção digital dos exames nacionais.



A medida excecional foi anunciada há uma semana pelo ministro da Educação, Ciência e Inovação, que assim garante que os alunos que tiveram acesso às suas notas tardiamente poderão realizar novamente os exames em setembro, tendo mais tempo para se preparar.



A nova época de exames vai decorrer entre 3 e 8 de setembro e está aberta a todos os alunos que reuniam condições para realizar provas na segunda fase, independentemente de as terem efetuado ou não.



Quem optar por repetir um exame em setembro verá considerada a melhor classificação obtida entre a segunda fase e a época extraordinária.