País
Exames nacionais. Ministro da Educação confirma 15 mil pedidos de reapreciação
O ministro da Educação confirmou que foram feitos 15 mil pedidos de reapreciação, "bastante mais do que no ano passado".
O número representa um aumento significativo em relação ao ano passado, quando foram registados 6.200 pedidos de reapreciação na primeira fase.
Apesar do número elevado, Fernando Alexandre garantiu que os alunos “terão a reapreciação a tempo de se candidataram à universidade na primeira fase”.Por outro lado, o ministro destaca que das 290 mil provas, foram identificados apenas 825 casos de desconformidades. Fernando Alexandre garante que já foram todos analisados e que há poucos casos por corrigir.
“Entre hoje e amanhã devem ficar todos resolvidos”, disse.
A inscrição para a época especial dos exames nacionais do secundário começa esta segunda-feira e termina sexta-feira, uma medida destinada a todos os alunos para compensar os atrasos na correção digital dos exames nacionais.
A medida excecional foi anunciada há uma semana pelo ministro da Educação, Ciência e Inovação, que assim garante que os alunos que tiveram acesso às suas notas tardiamente poderão realizar novamente os exames em setembro, tendo mais tempo para se preparar.
A nova época de exames vai decorrer entre 3 e 8 de setembro e está aberta a todos os alunos que reuniam condições para realizar provas na segunda fase, independentemente de as terem efetuado ou não.
Quem optar por repetir um exame em setembro verá considerada a melhor classificação obtida entre a segunda fase e a época extraordinária.
A medida excecional foi anunciada há uma semana pelo ministro da Educação, Ciência e Inovação, que assim garante que os alunos que tiveram acesso às suas notas tardiamente poderão realizar novamente os exames em setembro, tendo mais tempo para se preparar.
A nova época de exames vai decorrer entre 3 e 8 de setembro e está aberta a todos os alunos que reuniam condições para realizar provas na segunda fase, independentemente de as terem efetuado ou não.
Quem optar por repetir um exame em setembro verá considerada a melhor classificação obtida entre a segunda fase e a época extraordinária.
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