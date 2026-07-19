Exames nacionais. Notas suspensas regularizadas hoje

Exames nacionais. Notas suspensas regularizadas hoje

Filinto Lima, presidente da Associação de Diretores de escolas, disse este domingo na RTP que as escolas estão a receber as pautas completas dos exames nacionais do 12º ano e acredita que todas as notas estarão lançadas este domingo.

RTP / Adicionar como fonte informativa
José Pinto Dias - RTP

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O instituto EduQA, em comunicado ao final da noite deste sábado, afirmou que as pautas completas estavam prontas para envio às escolas, prevendo-se que as escolas as possam afixar a partir de amanhã. No total, eram 1400 provas em suspenso a nível nacional, que necessitaram de validação complementar.

Filinto Lima considera que hoje todas as situações estarão regularizadas e que os alunos poderão consultar as suas notas nas escolas ou nas plataformas informáticas, como o Inovar. 

Uma necessidade, até porque esta segunda-feira termina o prazo para os alunos se poderem inscrever na segunda fase dos exames.

Filinto Lima aconselhou os alunos a consultarem "rapidamente" as provas, para analisarem os resultados e tomarem uma decisão sobre um pedido de reapreciação, com o qual podem avançar na segunda-feira.

Segundo o Despacho Normativo n.º 3/2026, de 23 de fevereiro, que regula as provas do Ensino Básico e Secundário, os alunos têm dois dias úteis após terem acesso à prova corrigida para pedirem a reapreciação.

A reapreciação de cada prova custa 25 euros, verba que é restituída ao requerente se a classificação subir face à inicial.
"Novela ainda não acabou"
Filinto Lima considera, no entanto, que a novela ainda não acabou, já que ainda não foram conhecidos os resultados dos exames de Português e Matemática do 9ºano, algo que espera que aconteça na próxima semana. Os exames foram realizados há um mês.

O responsável referiu ainda que na reunião deste sábado com o ministro da Educação foi reiterada a intenção de que os exames da segunda fase sejam corrigidos da mesma forma. Espera, por isso, que os constrangimentos desta primeira fase estejam ultrapassados para evitar novo problema. 

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