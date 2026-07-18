Exames Nacionais. Número de notas suspensas estão a diminuir

Estes novos documento já incluem as notas que estavam suspensas contribuindo assim para regularizar a situação.









Os directores escolares estão preocupados, por exemplo, com as inscrições para a segunda fase dos exames nacionais, que terminam segunda-feira, sendo que as provas arrancam logo no dia seguinte, na próxima terça-feira. Em declarações registadas pelo jornalista Gonçalo Costa Martins, Filinto Lima explica ainda que, face a este problema das notas suspensas, é previsível que as escolas se mantenham de portas abertas, ao longo de todo o fim de semana.Os directores escolares estão preocupados, por exemplo, com as inscrições para a segunda fase dos exames nacionais, que terminam segunda-feira, sendo que as provas arrancam logo no dia seguinte, na próxima terça-feira.





A FENPROF também insiste que são milhares, os alunos ainda com notas suspensas nos exames nacionais. Apesar de o Ministério da Educação dar conta de centenas de casos no país, a Federação Nacional dos Professores garante que a dimensão do problema é superior ao que refere o Governo.



Ainda assim, o número de notas suspensas tem vindo a baixar, esta manhã, disse Francisco Gonçalves da FENPROF, porque as escolas estão a processar as notas dos alunos.









Depois de milhares de alunos terem consultado as pautas e terem encontrado a palavra "suspenso", em vez da nota de classificação da prova, Filinto Lima explicou à RTP Antena 1, que as escolas estão a receber novos ficheiros, nas últimas horas.