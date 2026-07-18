Exames nacionais. Pautas completas prontas deverão ser afixadas a partir deste domingo

“As provas, cujos resultados ainda estavam em falta, foram assinaladas com o código (-3) do programa ENES, o que significa que se encontram suspensas. Entretanto, após o termo da validação dos resultados das provas em falta, que aconteceu durante o dia de hoje, as pautas completas encontram-se prontas”, refere o comunicado.





O EduQA procedeu a processos de validação complementares num conjunto limitado de provas, cerca de 1400 provas a nível nacional, de entre o total de 290.351 provas, refere o instituto.



“A fim de não atrasar em demasia a afixação das pautas dos resultados dos exames nacionais, e para não defraudar as espectativas da grande maioria dos alunos e suas famílias, o JNE/EduQA decidiu, ontem [sexta-feira], às 19h30, dar luz verde ao processo, tendo os agrupamentos regionais do Júri Nacional de Exames enviado os resultados às escolas durante o final de tarde e noite de ontem.





“O JNE/EduQA lamenta este compasso de espera para um conjunto de alunos e suas famílias, mas fê-lo por estar totalmente comprometido com os alunos e com a qualidade da avaliação externa, processo fundamental para o progresso dos alunos para o ensino superior ou para a vida ativa”, refere a nota.



A nota, assinada pelo presidente do EduQA, Luís Pereira dos Santos, refere que “finalmente se concretizou a transição digital na avaliação externa em todos os ciclos de ensino, e no qual o sistema se deparou com desafios e dificuldades que exigiram o melhor de todos nós”, manifestando um agradecimento a todos os atores envolvidos no projeto.



O processo de inscrições para a segunda fase já se encontra a decorrer desde sexta-feira, na plataforma PIEPE (https://jnepiepe.dge.mec.pt/), e decorrerá até à próxima segundafeira, dia 20 de julho.



O instituto recorda que os alunos terão acesso às suas provas em suporte digital, a fornecer pelas escolas, o que facilitará a consulta das provas, passo importante para a transparência do processo.

