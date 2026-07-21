Exames nacionais. Presidente da República exige salvaguarda do princípio da igualdade

O Presidente da República exigiu esta terça-feira a salvaguarda do "princípio da igualdade no acesso ao ensino superior".

As palavras foram divulgadas numa mensagem escrita e publicada no sítio oficial da Presidência da República, após a habitual reunião semanal com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, antes de viajar para Cabo Verde.





António José Seguro pediu "normalidade e previsibilidade de todo o sistema" sobretudo no que diz respeito ao concurso de acesso ao ensino superior.





Na nota divulgada ao princípio da tarde, o chefe de Estado português alertou ainda que "quando surgem falhas ou atrasos" devem ser "reconhecidos, explicados e resolvidos com a maior celeridade e ponderação".





Seguro reconheceu que o processo de realização e classificação dos exames nacionais geraram uma "compreensível preocupação e ansiedade" entre alunos, famílias e professores. E por isso, reafirmou a confiança na "qualidade das escolas portuguesas e no empenho dos professores e demais profissionais da educação, cujo trabalho tem sido essencial para ultrapassar as dificuldades verificadas."





O Presidente da República também dirigiu palavras de "confiança e de solidariedade" nos estudantes que esperam pela conclusão do processo. "Nenhum aluno pode ser prejudicado por dificuldades de natureza técnica ou administrativa alheias ao seu esforço e mérito", acrescentou.