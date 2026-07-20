Exames. Professores acusam ministro de tentar "passar a esponja por cima" do problema

“Rolls Royce com rodas de bicicleta”

“Não vale a pena passar culpas”, admite, reconhecendo que o ministro da Educação “teve a ideia de dar um passo de gigante” na modernização do processo.

Politécnicos esperam ser contactados pelo ministro

Ângela Lemos, vice-presidente do Conselho Coordenador do Institutos Superiores Politécnicos, acredita que a época especial de exames anunciada hoje pelo ministro da Educação pode alterar a forma como os politécnicos vão gerir a entrada de novos alunos.



“Poderá vir a alterar, nós não sabemos ainda”, disse à RTP Notícias. “Se a solução for uma nova chamada e uma nova época especial, estaremos cá para apoiar”.



“Nós sabemos que tem sido um processo muito complexo, temos os estudantes muito ansiosos”, afirmou, dizendo que até agora os politécnicos não foram contactados pelo Governo.



“Esperamos que o senhor ministro nos contacte e articule connosco, porque o calendário de candidaturas e de matrículas é definido pelo Ministério, mas depois cada instituição tem o seu calendário próprio de abertura de ano letivo e podemos ter de ajustar”, explicou.

Ângela Lemos, vice-presidente do Conselho Coordenador do Institutos Superiores Politécnicos, acredita que a época especial de exames anunciada hoje pelo ministro da Educação pode alterar a forma como os politécnicos vão gerir a entrada de novos alunos.“Nós sabemos que tem sido um processo muito complexo, temos os estudantes muito ansiosos”, afirmou, dizendo que até agora os politécnicos não foram contactados pelo Governo.“Esperamos que o senhor ministro nos contacte e articule connosco, porque o calendário de candidaturas e de matrículas é definido pelo Ministério, mas depois cada instituição tem o seu calendário próprio de abertura de ano letivo e podemos ter de ajustar”, explicou.

Em declarações à RTP, Francisco Gonçalves, secretário-geral da FENPROF, disse que o ministro da Educação, no discurso desta segunda-feira, tentou “dar um ar de normalidade” e “passar a esponja por cima de uma situação que de normal não tem nada”.“Os factos provam que este ministro não tem condições para o exercício das funções”, disse. “Este não é um problema técnico. É um problema de condução política, que se revelou um autêntico desastre”, acrescentou.A garantia de que este trabalho extraordinário vai ser remunerado é uma “mensagem positiva”, admite Filinto Lima, que lembra, porém, que são precisas também palavras de “reconhecimento” e de “carinho” que, no seu entender, continuam “a faltar” por parte da tutela.“O ministro está a melhorar a comunicação com os diretores das escolas, mas devia fazê-lo de uma forma mais assídua e proativa e não de uma maneira reativa”, disse o presidente dos diretores aos jornalistas.Filinto Lima diz que a nova plataforma de classificação dos exames “foi inimiga dos professores” e embora reconheça que este processo de digitalização é o futuro, salienta que apenas o deve ser “quando estiver oleado”.“Esperemos que a segunda fase seja muito mais tranquilo porque estamos todos ansiosos que esta novela mexicana termine o mais rapidamente possível”, disse.A segunda fase dos exames nacionais arranca terça-feira e Filinto Lima lembra que os professores vão continuar a utilizar uma plataforma que não funcionou. O presidente dos diretores avisa, no entanto, que desta vez “já não há desculpa” para correr mal e que o ministro tem de garantir que o modelo está melhorado.