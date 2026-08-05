Exames. Professores consideram "praticamente impossível" concluir reapreciações até sexta-feira

Inicialmente, os professores tinham até terça-feira para finalizar a reapreciação das provas, mas perante a incapacidade de dar resposta a todos os pedidos foram, entretanto, informados que poderiam fazê-lo até quinta-feira.



A intenção era que os resultados fossem publicados no dia seguinte (sexta-feira), o que poderá não acontecer.



No domingo, estavam concluídos cerca de 50 por cento dos mais de 20 mil pedidos de reapreciação, mas Cristina Mota, porta-voz da Missão Escola Pública, tem dúvidas de que o processo esteja concluído a tempo.



"Durante o fim de semana e nos últimos dias, apercebamo-nos que ainda estão a ser convocados professores para reapreciações", disse a professora à agência Lusa. "Será praticamente impossível termos a totalidade das reapreciações na sexta-feira".



Segundo os docentes, o processo de reapreciação está a enfrentar vários constrangimentos. Há casos em que faltam os modelos preenchidos pelos alunos com a alegação justificativa para o pedido de reapreciação, ou os documentos que os relatores devem preencher.



"Este é um processo muito mais burocrático", sublinhou Cristina Mota, afirmando que, além do prazo apertado e do volume de trabalho, alguns docentes não conseguem concluir as reapreciações devido a documentação em falta.



Quanto aos exames da 2.ª fase, o ministro da Educação, Fernando Alexandre, disse na segunda-feira que cerca de 97% das respostas estavam classificadas e que o processo está a decorrer "com normalidade e tranquilidade".



c/ Lusa