Exploração de imigrantes no Alentejo. Cinco arguidos foram condenados

O Tribunal de Beja procedeu esta sexta-feira à leitura do acórdão do processo que envolve mais de 30 arguidos, incluindo 22 pessoas e 12 empresas, por diversos crimes relacionados com a alegada exploração de imigrantes no Alentejo. Do total, apenas cinco foram condenados.

Das 22 pessoas arguidas, cinco são portuguesas e as restantes são de diversas nacionalidades estrangeiras.

Na leitura do acórdão, a presidente do coletivo de juízes disse que as restantes 17 pessoas arguidas foram absolvidas de todos os crimes de que vinham pronunciadas por falta de provas apresentadas em julgamento.A juíza Ana Batista, lembrando que, apesar da falta de provas, existiam indícios criminais: "Espero sinceramente que não tenhamos de nos encontrar novamente" neste tribunal, afirmou.A generalidade dos arguidos respondia por crimes relacionados comHavia também arguidos acusados do crime de falsificação de documento ou de detenção de arma proibida.Na leitura do acórdão, o tribunal anunciou quee uma outra foi condenada a um valor inferior.O advogado que representa dois dos arguidos que estavam em prisão preventiva e hoje foram libertados, Luís Esteves, disse à RTP que os clientes ficaram satisfeitos com a decisão.“Não temos nada a apontar ao tribunal de julgamento, que acabou por fazer uma análise rigorosa e criteriosa da prova., considerou.O advogado disse ainda que “provavelmente” vai pedir indemnizações para os arguidos que defende e que ficaram com as vidas “praticamente arruinadas”.