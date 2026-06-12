Explosão de forno em churrasqueira no concelho de Leiria faz um ferido grave

Explosão de forno em churrasqueira no concelho de Leiria faz um ferido grave

Uma mulher ficou hoje gravemente ferida na sequência da explosão de um forno a gás numa churrasqueira em Monte Redondo, concelho de Leiria, disseram à agência Lusa fontes da Proteção Civil e da Guarda Nacional Republicana (GNR).

Lusa /

VER MAIS

Segundo o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Leiria, o alerta para a explosão chegou às 10:32 às autoridades e acorreram ao local meios dos Bombeiros Voluntários de Leiria, Instituto Nacional de Emergência Médica, com a viatura médica de emergência e reanimação e helicóptero, e GNR.

A vítima em estado grave, uma mulher de 60 anos, foi transportada de helicóptero para uma unidade hospitalar de Coimbra, decorrendo a investigação para apurar as causas da explosão, adiantou fonte do Comando Territorial de Leiria da GNR.

Tópicos
PUB
PUB