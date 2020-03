Externato Grão Vasco fecha para desinfeção

"A empresa foi contratada, neste momento está a começar a desinfeção e a limpeza, segundo as nossas orientações, usando os produtos que são os corretos e os aconselháveis para esta situação. Mas é uma desinfeção simples, não vamos fazer disto a notícia principal", sublinhou o responsável.



"Foi uma opção nossa, enquanto escola, não vem em nenhuma recomendação ou orientação dada para o caso do coronavírus, que está a ser recomendada às escolas", acrescentou.



Rogério Cândido disse ainda que "a opção principal de fechar hoje foi dar aos pais a oportunidade de, com responsabilidade, ponderação, tomarem a decisão de o fazer segunda-feira".



"Porque na segunda-feira vamos reabrir normalmente, com as atividades letivas a decorrerem normalmente, a receber os alunos de uma forma afetiva, acolhedora", concluiu.