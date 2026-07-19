Extinto fogo em sala de funcionários do Hospital CUF Descobertas

Extinto fogo em sala de funcionários do Hospital CUF Descobertas

Um incêndio que deflagrou hoje numa sala de funcionários do Hospital CUF Descobertas, no Parque das Nações, em Lisboa, e causou dois feridos ligeiros, já se encontra extinto, disse à Lusa fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros.

Lusa / Adicionar como fonte informativa

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A mesma fonte indicou que os funcionários foram retirados do local ainda antes da chegada dos bombeiros.

O fogo causou dois feridos ligeiros, um bombeiro e uma funcionária, referiu ainda o Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, notando desconhecer a causa do incêndio.

O alerta para esta ocorrência foi dado à 01:47 e, por volta das 04:15, encontravam-se no local 34 operacionais auxiliados por 11 veículos.

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