Extradição. Como pode vir a afetar João Rendeiro?

Os países com acordo de extradição precisam apenas de o localizar. Já os que não têm qualquer relação em termos policiais e judiciais com Portugal precisam de um pedido do governo Português.



Neste caso, podem ou não cumprir o requerimento, já que depende, por exemplo, da legislação do Estado em causa.



Há inúmeros países que não reconhecem crimes económicos como aqueles em que o ex-banqueiro foi acusado e condenado.