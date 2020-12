"Face Oculta". José Penedos apresentou-se na cadeia para cumprir pena

José Penedos apresentou-se no Estabelecimento Prisional de Coimbra para cumprir a pena de três anos e três meses a que foi condenado no processo "Face Oculta".



A entrada voluntária de José Penedos, de 75 anos, ocorreu após a emissão do mandado de condução à prisão por parte do Tribunal de Aveiro, onze dias depois de emitido um mandado de detenção.



Na altura, para evitar a prisão, foram invocadas razões de saúde, mas os argumentos não foram aceites.



A defesa de Penedos pode ainda requerer, junto do Tribunal de Execução de Penas, o cumprimento da sanção em casa, uma vez que o código penal permite que os arguidos com idade avançada e problemas graves de saúde o façam.