Falhas de água. Protesto com ânimos exaltados junto à SMAS de Almada

Concentraram-se em frente aos serviços municipalizados de água e saneamento, onde confrontaram o presidente do SMAS de Almada, Luís Palma, com as falhas que têm acontecido.Os ânimos aqueceram quando se deu esse encontro.Os protestantes seguiram para a câmara municipal, para entregarem uma carta aberta à presidente Inês de Medeiros a exigir a resolução rápida deste problema que tem afetado várias localidades do município.Durante o fim de semana - uma rotura numa conduta que agravou um problema que já se tinha feito sentir na semana passada, mas de acordo com o SMAS de Almada, a rotura foi reparada e o abastecimento começou a ser restabelecido em zonas como Monte da Caparica - Lazarim - Palhais - Alto do Índio - Vale Flores e Costa da Caparica - de forma gradual.A entidade reguladora dos serviços de água e resíduos pediu esclarecimentos aos SMAS de Almada.Através das redes sociais está a ser organizado para quarta-feira na Costa da Caparica um cordão humano silencioso - para apelar à resolução urgente da falta de água.