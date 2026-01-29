País
Falhas do SIRESP são consequência da forma como sistema está ligado, alerta Associação de Proteção e Socorro
As falhas do SIRESP são inevitáveis porque o sistema atingiu o limite das capacidades, alerta a o presidente da Associação de Proteção e Socorro. João Paulo Saraiva diz que a ligação por cabo das estações retransmissoras é ainda o principal problema e defende o regresso aos 'minilinks' entre estes sistemas comunicativos.
O responsavel por esta associação diz que as ligações entre estações, ainda por cabo, acabam por ficarem danificadas quer nos incendios, quer com estas tempestades invernais.
O estudo para a modernização ou substituição estavam previstas para dezembro do ano passado, mas verifica-se um atraso.