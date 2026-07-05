Falhas no abastecimento de água em Almada mantêm-se sem prazo para resolução

O presidente dos SMAS de Almada, Luís Palma, reconhece que os constrangimentos no abastecimento de água persistem em localidades como a Costa de Caparica, Charneca de Caparica, Feijó e Laranjeiro.

Arlinda Brandão - RTP Antena 1





Apesar da entrada em funcionamento de uma nova captação, o reforço ainda não está a produzir os resultados esperados, uma vez que o novo furo não consegue captar água suficiente para responder à procura atual. Um segundo furo deverá entrar em funcionamento até ao final de julho, estando ainda previstas mais duas captações até ao final do ano.





Luís Palma admite que não existe, para já, uma data para a resolução definitiva do problema. O responsável explica que os investimentos em curso demoram tempo a produzir efeitos e que os SMAS estão a gerir permanentemente a situação para minimizar os impactos na população.





Segundo o presidente, a principal dificuldade resulta do facto de o consumo de água estar atualmente acima da capacidade de captação disponível, o que impede um abastecimento regular e normalizado em todo o concelho.