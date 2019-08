Falta de voos para sair dos Açores provoca polémica

A denúncia parte do CDS Açores. Numa nota de imprensa citada pela agência Lusa, os centristas dizem que a mobilidade dos açorianos está comprometida.



O deputado regional do CDS, Alonso Miguel, citado pela Lusa na nota de imprensa, sublinha que os açorianos têm o mesmo direito à mobilidade que qualquer cidadão português e exige soluções quer do Governo da República, quer do Governo Regional.



O porta-voz da SATA, António Portugal, ouvido esta noite pela Antena 1, confirma a denúncia feita pelo CDS e adianta que é uma situação habitual nesta altura do ano.



As explicações do porta-voz da companhia aérea açoriana SATA, António Portugal.



A Antena 1 contactou também a TAP para um esclarecimento, até agora sem sucesso.