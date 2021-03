Faltam enfermeiros para garantir a segunda fase de vacinação que arranca em abril

Vão ser criados 150 locais para a administração em massa das vacinas contra a Covid-19. Mas a edição desta manhã do jornal Público revela que os enfermeiros do Serviço Nacional de Saúde são insuficientes para assegurar a vacinação de, pelo menos, 60 mil pessoas por dia. Por isso, cabe à câmaras municipais contratar recursos humanos. No entanto, são muitas as dificuldades. É o que acontece, por exemplo, na autarquia de Vila Nova de Gaia.