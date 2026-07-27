"Fast food" e alimentos ultraprocessados nas dietas de 44,7% das crianças

Oitenta e uma mil crianças ingerem, todos os dias, refrigerantes açucarados e 49 mil consomem refeições fast food ou alimentos ultraprocessados.



“Por outro lado, 16,3 por cento das crianças dos seis aos 14 anos consomem fruta entre quatro e seis vezes por semana, 11,2 por cento entre uma e três vezes por semana e 3,4 por cento menos de uma vez por semana ou nunca”.



A prevalência da obesidade abrange “12,9 por cento das crianças dos cinco aos 14 anos. Neste grupo etário, 22,6 por cento têm excesso de peso”.

Caixa lateral: No quarto trimestre do ano passado, havia registo de 58 mil crianças cegas ou com problemas de visão e de 13 mil com perda auditiva.





“87,3 por cento das crianças com menos de 15 anos consultaram profissionais de saúde − destas, 83,0 por cento fizeram-no pelo menos uma vez por motivos preventivos”.