Federação de Dadores diz que faltam meios para recolher dádivas de sangue

A posição da Federação Portuguesa de Dadores Benévelos de Sangue (FEPODABES) surgiu em vésperas do Dia Mundial do Dador de Sangue, que se assinala a 14 de junho, uma data que, defendeu, deve servir para "uma reflexão séria" sobre o estado atual do sistema nacional de sangue e a necessidade de garantir uma resposta eficaz às necessidades dos doentes que dependem diariamente de transfusões sanguíneas.

De acordo com a FEPODABES, não há falta de dádivas, mas sim de capacidade para as recolher.

"A situação atualmente vivida, em particular no Centro de Sangue e da Transplantação de Lisboa, atingiu um nível de gravidade que exige uma avaliação profunda, o apuramento de responsabilidades e a adoção urgente de medidas corretivas", alegou a federação, em comunicado.

Segundo esta estrutura, têm sido canceladas de forma recorrente sessões de colheita de sangue, o que compromete a mobilização dos voluntários e põe em causa "os esforços realizados para assegurar reservas adequadas de sangue para os hospitais portugueses".

A associação garantiu que tem cumprido integralmente a missão, promovendo a dádiva benévola de sangue, organizando campanhas de recolha e mobilizando milhares de cidadãos em todo o país, mas este esforço "perde eficácia quando as entidades responsáveis não conseguem garantir os recursos humanos, técnicos e operacionais indispensáveis à concretização das ações previamente programadas".

A Federação sublinhou igualmente que em vários departamentos dos centros de sangue e do Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST), se tem evidenciado "uma insuficiente capacidade de resposta" às necessidades das associações e dos dadores, "comprometendo a articulação fundamental para o sucesso das campanhas de recolha".

A FEPODABES rejeitou a ideia de que a atual situação resulte da falta de solidariedade dos portugueses ou da ausência de novos dadores.

O problema, disse, não é a falta de disponibilidade dos dadores para ajudar, mas sim "a incapacidade do sistema em dar resposta às solicitações de colheitas de sangue e em garantir os meios humanos e operacionais necessários para concretizar as ações planeadas".

"Quando colheitas previamente aprovadas são sucessivamente canceladas, quando associações e dadores se organizam e acabam por não poder contribuir, está-se a desperdiçar um enorme potencial de solidariedade. Não faltam dadores. Não falta vontade de ajudar. O que falta é capacidade de resposta por parte das estruturas responsáveis pela recolha de sangue", garantiu a federação.

A estrutura que representa as associações de dadores considerou, assim, urgente reforçar os recursos humanos, melhorar a capacidade operacional e assegurar o cumprimento dos planeamentos aprovados.

A Lusa tentou contactar a presidente do IPST, mas não obteve resposta até ao momento.