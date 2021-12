Feira da Pasteleira no Porto muda de local

O documento votado determina a passagem da feira da rua Bartolomeu Velho para a rua Afonso de Paiva, mas também o número de lugares de venda e o tipo de artigos que podem ser comercializados.disse que o município considerou ser este "o momento para criar um novo regulamento municipal" para aquela feira "dado o contexto de pandemia" da covid-19.Em declaração de voto,disse entender a medida "como o sinal mais claro de que este executivo está interessado em aniquilar as feiras do Porto".Já, justificou a abstenção, dizendo que "este processo merece uma série de reservas, que têm mais a ver com a postura da Câmara do que propriamente com a matéria de fundo".





Para José Manuel Varela, da CDU, "a alteração da localização é pior para a realização da feira", pois "trata-se de uma rua mais estreita, sombria e com declive acentuado", questionando ainda se a rua seria encerrada ao trânsito para garantir a segurança.

Em resposta às críticas tecidas durante o debate,, garantiu que "há aqui interesse, há aqui cuidado, há aqui investimento da parte do executivo relativamente às feiras no concelho".