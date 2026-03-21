Fenprof convoca manifestação nacional de professores para 16 de maio

A Federação Nacional dos Professores acusa o Governo de não acolher as propostas dos sindicatos para o estatuto docente que está a ser revisto desde dezembro.



Os professores, que voltam a reunir com o Governo na quarta-feira, dizem que a linha que está a ser seguida pelo executivo vai no mau sentido. Temem a introdução de bancos de horas e flexibilização de vínculos de trabalho, bem como a substituição de professores nos quadros por mapas de pessoal.



Os docentes ameaçam com uma greve nacional se o Governo não incluir as propostas dos sindicatos.

