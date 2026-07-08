FENPROF pede demissão do Ministro da Educação

A Fenprof acusou esta quarta-feira o Ministério da Educação de amadorismo no processo de classificação dos exames nacionais e exigiu soluções rápidas.





, disse, em conferência de imprensa no Porto, um dos secretários gerais da Federação Nacional de Professores, Francisco Gonçalves.Em conferência de imprensa, que decorreu no Porto, para marcar o lançamento de um abaixo-assinado contra as "graves deficiências verificadas no processo de classificação dos exames nacionais e suas consequências", a Fenprof criticou a decisão do Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI) de alterar o processo de classificação dos exames, passando-o a formato digital com sistemas informáticos que têm apresentado problemas desde o início.O processo implica que sejam digitalizadas e só depois distribuídas pelos professores para serem avaliadas.Nas últimas semanas, professores classificadores relataram atrasos na disponibilização das provas, erros na digitalização das folhas de resposta e problemas técnicos na plataforma de distribuição e classificação.Mais de 5.700 pessoas já subscreveram uma petição. Pedem a anulação dos exames nacionais, sem prejuízo dos alunos, devido aos problemas no processo de correção, argumentando que as sucessivas falhas técnicas comprometem a validade das provas.

C/Lusa