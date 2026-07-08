FENPROF pede demissão do Ministro da Educação

FENPROF pede demissão do Ministro da Educação

A Federação Nacional de Professores acusa Fernando Alexandre de amadorismo no processo de classificação dos exames nacionais e diz que o Ministro da Educação não tem condições para exercer o cargo.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Lusa

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A Fenprof acusou esta quarta-feira o Ministério da Educação de amadorismo no processo de classificação dos exames nacionais e exigiu soluções rápidas.

"O ministro, perante o que tem acontecido, (...) não tem condições para exercer a função de ministro da Educação", disse, em conferência de imprensa no Porto, um dos secretários gerais da Federação Nacional de Professores, Francisco Gonçalves.

Em conferência de imprensa, que decorreu no Porto, para marcar o lançamento de um abaixo-assinado contra as "graves deficiências verificadas no processo de classificação dos exames nacionais e suas consequências", a Fenprof criticou a decisão do Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI) de alterar o processo de classificação dos exames, passando-o a formato digital com sistemas informáticos que têm apresentado problemas desde o início.

Pela primeira vez este ano, as provas dos 11.º e 12.º anos, que continuam a ser realizadas em papel, estão a ser corrigidas em formato digital. O processo implica que sejam digitalizadas e só depois distribuídas pelos professores para serem avaliadas.

Nas últimas semanas, professores classificadores relataram atrasos na disponibilização das provas, erros na digitalização das folhas de resposta e problemas técnicos na plataforma de distribuição e classificação.

Mais de 5.700 pessoas já subscreveram uma petição. Pedem a anulação dos exames nacionais, sem prejuízo dos alunos, devido aos problemas no processo de correção, argumentando que as sucessivas falhas técnicas comprometem a validade das provas.

 

C/Lusa

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