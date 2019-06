Ferimentos de militar português obrigam à amputação dos membros inferiores

A informação é confirmada através de um comunicado das Forças Armadas que adianta que o soldado também sofreu de um traumatismo craniano "sem perda de conhecimento".



O carro em que viajava despistou-se e capotou durante a tarde de quinta-feira.



O militar foi socorrido e estabilizado e transferido para Portugal num avião da Força Aérea Falcon, com acompanhamento médico a bordo, tendo dado entrada no serviço de urgência do Hospital das Forças Armadas, em Lisboa, ao início desta tarde.



Os militares portugueses estão na República Centro-Africana ao serviço das Nações Unidas.