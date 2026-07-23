Fernando Madureira desiste de recurso e entrega-se para cumprir resto da pena

Fernando Madureira estava acusado de 31 crimes, sete deles de ofensa à integridade física, estes refutados por Madureira, e 19 de coação agravada.





Apenas quatro crimes de ofensa à integridade física (inicialmente foram considerados cinco), um crime de ameaça simples, um crime de ameaça agravada e um crime de coação simples seriam dados como provados. A pena foi fixada em três anos e quatro meses de prisão efetiva.





O Jornal de Notícias avança que a condenação de Fernando Madureira transitou em julgado esta quarta-feira, segundo um despacho do Tribunal Judicial do Porto a que o jornal teve acesso.





Refere o JN que o documento indica que “o arguido seja notificado de tal decisão e concede-lhe o prazo de cinco dias para se apresentar num Estabelecimento Prisional”, para evitar que seja emitido um mandado de detenção.



Fernando Madureira desistiu do recurso para o Tribunal Constitucional e apresentou-se voluntariamente num estabelecimento prisional de Paços de Ferreira. Deve agora cumprir 16 dos 40 meses a que foi condenado. Em janeiro foi libertado da prisão por excesso de prisão preventiva.O antigo líder da claque portista enfrentou um processo que teve origem nos incidentes que marcaram a Assembleia-Geral do FC Porto em novembro de 2023.