País
Fernando Madureira desiste de recurso e entrega-se para cumprir resto da pena
O antigo líder dos Super Dragões foi condenado a três anos e quatro meses de cadeia no âmbito da Operação Pretoriano. Depois de cumprir dois anos em prisão preventiva, falta agora cumprir o restante da pena.
Fernando Madureira desistiu do recurso para o Tribunal Constitucional e apresentou-se voluntariamente num estabelecimento prisional de Paços de Ferreira. Deve agora cumprir 16 dos 40 meses a que foi condenado. Em janeiro foi libertado da prisão por excesso de prisão preventiva.
O antigo líder da claque portista enfrentou um processo que teve origem nos incidentes que marcaram a Assembleia-Geral do FC Porto em novembro de 2023.
O antigo líder da claque portista enfrentou um processo que teve origem nos incidentes que marcaram a Assembleia-Geral do FC Porto em novembro de 2023.
Fernando Madureira estava acusado de 31 crimes, sete deles de ofensa à integridade física, estes refutados por Madureira, e 19 de coação agravada.
Apenas quatro crimes de ofensa à integridade física (inicialmente foram considerados cinco), um crime de ameaça simples, um crime de ameaça agravada e um crime de coação simples seriam dados como provados. A pena foi fixada em três anos e quatro meses de prisão efetiva.
O Jornal de Notícias avança que a condenação de Fernando Madureira transitou em julgado esta quarta-feira, segundo um despacho do Tribunal Judicial do Porto a que o jornal teve acesso.
Refere o JN que o documento indica que “o arguido seja notificado de tal decisão e concede-lhe o prazo de cinco dias para se apresentar num Estabelecimento Prisional”, para evitar que seja emitido um mandado de detenção.