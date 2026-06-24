O filme de animação "Os Lendários" tem como realizador Guillaume Ivernel. O cineasta francês quis ser fiel ao universo do criador de banda desenhada Patrick Sobral.A história do filme reúne os três primeiros álbuns da banda desenhada, mas é uma história original, com muitas personagens novas.Em entrevista à jornalista Margarida Vaz, o cineasta Guillaume Ivernel explicou que o filme "Os Lendários" faz nova abordagem dos heróis que existem já há mais de 20 anos e procura levar os "sabores da infância" a esses jovens adultos.Guillaume Ivernel realizou também, o filme de animação "Caçadores de Dragões.