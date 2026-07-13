Depois do filme "Recreio", Laura Wandel voltou a partir de uma imersão num local específico, desta vez um serviço de pediatria. A realizadora acompanhou o quotidiano de médicos e enfermeiros e descobriu que "a relação com os pais pode ser determinante na recuperação da criança".Laura Wandel filmou com a câmara ao ombro e seguindo a enfermeira Lucy pelos corredores do hospital, o filme procura envolver fisicamente o espectador. "Queria que não fosse apenas uma experiência intelectual, mas também uma experiência física", explica.A atriz franco romena Anamaria Vartolomei interpreta Rebeca, uma jovem mãe "completamente perdida", que se esqueceu de si própria ao tentar corresponder ao ideal de boa mãe.A atriz Anamaria Vartolomei sublinha que o filme não pretende explicar todas as razões do comportamento da personagem, mas antes mostrar o seu sofrimento. "O importante é perceber o quanto ela está mal e que precisa de sair daquela situação."Na pele da enfermeira Lucy, a atriz francesa Léa Drucker dá vida a uma profissional que desafia regras e burocracias para proteger Adam. A personagem acredita que cuidar da criança passa inevitavelmente por cuidar da mãe.A atriz destaca o contacto com a realidade hospitalar durante a preparação do filme e deixa uma homenagem aos profissionais de enfermagem.Em entrevista à jornalista Margarida Vaz, atriz Léa Drucker revela que este foi, precisamente por lhe ter permitido conhecer de perto a realidade da enfermagem. "Foi muito comovente, mexeu muito comigo", afirma, sublinhando que passou a compreender melhor "as dificuldades desta profissão" e a importância dos enfermeiros na sociedade.A realizadora Laura Wandel, em entrevista à jornalista Margarida Vaz, assume a influência dos realizadores os irmãos Jean-Pierre Dardenne e Luc Dardenne, coprodutores do filme, mas garante que o seu interesse está sobretudo em observar instituições como microcosmos da sociedade.Com o filme "Pelo Adam", a realizadora constrói um drama social onde a compaixão e a escuta se revelam tão importantes quanto os cuidados médicos.