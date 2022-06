Financiamento de um centro do ISCTE debatido no parlamento

Os deputados da Comissão de Educação e Ciência aprovaram por unanimidade, no final de abril, um requerimento apresentado pelo PSD para ouvir o ex-ministro das Finanças assim como a reitora do ISCTE na sequência de notícias avançadas pelo jornal Público relativas ao processo de financiamento de 5,2 milhões de euros ao Centro de Valorização e Transferência de Tecnologias do ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa.O PSD solicitou a presença de Maria de Lurdes Rodrigues e de João Leão, que é o atual vice-reitor da instituição e era ministro das Finanças quando foi aprovada a verba de financiamento do novo centro de investigação.João Leão foi nomeado vice-reitor do ISCTE dois dias depois de ter deixado o Governo.