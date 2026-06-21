Fogo com início no concelho de Vinhais passou para lado espanhol

De acordo com fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil das Terras de Trás-os-Montes, o alerta para o incêndio foi dado cerca das 05:00, com início em Carvalhas, no entanto, cerca das 11:15 já tinha passado para território espanhol.

"Não há neste momento pontos de ignição em território nacional, o fogo prossegue em área espanhola", precisou a fonte, acrescentando que o fogo teve inicio "em área de mato junto à fronteira".

No local permanecem 64 operacionais, apoiados por dez meios terrestres e oito meios aéreos.

A mesma fonte referiu não ter conhecimento das condições climatéricas que se fazem sentir no local, além de não ter, igualmente, conhecimento de "zonas de difícil acesso, apesar de ser uma zona montanhosa de serra".