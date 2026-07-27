Fogo de Aveiro combatido por mais de 200 operacionais alastrou a Oliveira do Bairro

"O incêndio está na zona poente da zona industrial de Oiã. Tem uma frente ativa, mas está minimamente controlado", disse à Lusa o autarca.

Duarte Novo referiu que as chamas andaram perto da zona industrial de Oiã, mas "o fogo não chegou a atingir a zona das empresas".

O comandante sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Aveiro, António Ribeiro, disse que o incêndio "está a bater na Autoestrada A1, que é onde está a maior concentração de meios".

O responsável diz que para já não tem conhecimento de casas ou industriais que tenham sido afetadas pelas chamas.

Este incêndio já obrigou ao corte da autoestrada A1 nos dois sentidos, entre o nó da Mealhada e o nó de Albergaria-a-Velha, estando também interrompida a circulação na EN 235 entre a Moviflor e os Armazéns Reis, segundo a GNR.

O fogo também levou à interrupção ferroviária na Linha do Norte entre Oliveira do Bairro e Oiã

Pelas 19:00, a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) na internet indicava que o incêndio estava a ser combatido por 201 operacionais, apoiados por 65 meios terrestres e quatro meios aéreos.