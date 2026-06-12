Fogo em armazém de reciclagem em Montemor-o-Novo em resolução

O fogo, cujo alerta foi dado às 18:07 de quinta-feira e que se propagou a uma zona de mato, "está em resolução desde as 23:26" do mesmo dia, disse fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central.

Os danos ainda não estão apurados, referiu a mesma fonte, notando que o fogo causou um total de cinco feridos, todos bombeiros em Montemor-o-Novo - "três feridos leves e dois assistidos no local".

Por volta das 05:00, encontravam-se ainda no local 38 operacionais auxiliados por 15 veículos.

Por volta das 22:45, este comando disse à Lusa que o incêndio, na altura ainda ativo, consumia plástico e outros "materiais inflamáveis".

A Câmara de Montemor-o-Novo, em comunicado publicado na rede social Facebook, explicou que o incêndio deflagrou nas instalações da empresa Gestão de Resíduos JM Magro.

De acordo com o município, "as causas da ocorrência são, para já, desconhecidas".