Fogo em Chaves com duas frentes ativas e combatido por mais de 170 operacionais

Num balanço pelas 23:40 de quinta-feira, o segundo comandante dos Bombeiros Voluntários de Salvação Pública de Chaves, Ricardo Rebelo, referiu que o fogo já não estava a colocar em perigo as localidades de Noval e Soutelo, para onde se dirigiu ao final da tarde.

Ricardo Rebelo antecipou, no entanto, uma noite de muito trabalho para tentar controlar o fogo no concelho de Chaves, distrito de Vila Real.

Durante a tarde, a mesma fonte tinha adiantado que o incêndio consumiu "alguns armazéns e alfaias agrícolas" e causou a morte de animais na aldeia da Pastoria.

Devido à intensidade do fogo foi retirada de casa, mas apenas por precaução, uma pessoa idosa acamada.

O segundo comandante dos Bombeiros Voluntários de Salvação Pública de Chaves detalhou ainda, pelas 23:40, que não tinha mais registos de danos ou vítimas.

De acordo com a informação disponível na página oficial de Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) estavam, no local do incêndio que deflagrou às 13:52 de quinta-feira, 177 operacionais apoiados por 54 viaturas, pelas 00:20 de hoje.

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