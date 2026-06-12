Fogo em Gondomar com 108 operacionais corta EN15 e obriga a evacuar motel

Em declarações à agência Lusa, fonte do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto adiantou que o incêndio tem "três frentes ativas" e que as chamas obrigaram "à evacuação do Motel Alto de Valongo", por precaução, mas não há feridos, nem habitações em perigo.

O incêndio também obrigou ao corte do trânsito na EN15, entre Ermesinde e Alto de Valongo, no distrito do Porto, disse.

O fogo, cujo alerta foi dado às 14:18, estava pelas 17:00 a ser combatido por 108 operacionais, apoiados por 30 veículos, e dois meios aéreos, acrescentou a mesma fonte à Lusa.