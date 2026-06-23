Fogo em Loulé mobiliza mais de 200 operacionais e obriga ao corte da EN2

"O incêndio está a abranger uma área grande porque o vento é muito forte no local, havendo projeções [do fogo] a 500 metros", disse à agência Lusa, fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve.





Apesar de haver casas na área de intervenção do incêndio, não houve ainda necessidade de retirar pessoas.

O alerta para o incêndio foi dado às 10h49 e o corte da EN2 ao trânsito efetuado às 11h25, como medida preventiva.





c/ Lusa

De acordo com a mesma fonte, "não houve reporte para o comando regional da necessidade de evacuar casas", nem conhecimento de que tal medida tenha sido determinada pelo comandante das operações no local, sublinhou.