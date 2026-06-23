Fogo em Loulé tem duas frentes ativas e obrigou ao corte da EN2

Fogo em Loulé tem duas frentes ativas e obrigou ao corte da EN2

Um incêndio no sítio dos Besteiros, na freguesia do Ameixial, em Loulé, mobiliza mais de 250 elementos. O fogo obrigou ao corte da Estrada Nacional (EN) 2, em ambos os sentidos.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Foto: José Pinto Dias - RTP

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O incêndio que deflagrou esta terça-feira na freguesia do Ameixial, em Loulé, tem duas frentes ativas e afeta uma zona de habitações dispersas e os arredores da localidade, mas não obrigou à retirada de população, disse fonte da Proteção Civil.

"O incêndio encontra-se ainda ativo, com grande intensidade. Temos ainda duas frentes que estão a progredir em zona de mato e pinhal, numa área que apresenta muitas habitações dispersas, mas ainda não temos informação que tenha sido necessário proceder a evacuações, nem de habitações, nem de localidades", afirmou à Lusa fonte do Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve.

Segundo a mesma fonte, não houve necessidade de evacuar um lar da terceira idade, na localidade do Ameixial, onde os utentes permanecem, "confinados e protegidos".

"Foram garantidas as condições de segurança e os residentes estão todos confinados dentro do lar, em segurança", afirmou, reiterando que "não foi necessário fazer a evacuação".

Há várias corporações de bombeiros do Algarve e do Alentejo empenhadas no combate às chamas. Segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), estão no terreno nove meios aéreos, 264 elementos e mais de 80 viaturas.

O alerta do incêndio foi dado por volta das 11h00. O vento que se faz sentir na zona é um dos "condicionantes" no combate ao fogo, juntamente com "a presença das linhas elétricas" que impede a atuação dos meios aéreos.

"E o vento, com fortes rajadas, tem provocado projeções a longas distâncias que também têm criado algumas dificuldades no controlo das frentes", referiu a fonte.

A fonte da Proteção Civil adiantou que a Estrada Nacional 2 (EN2) continua cortada nos dois sentidos, para proteção das populações e para movimentação mais rápida dos meios de combate.

Acrescentou ainda que houve uma casa afetada, junto a essa estrada, mas que, "apesar de estar equipada, não é habitada", garantiu.

"Foi afetada com dois compartimentos que arderam, mas pensa-se que tenha sido uma fagulha que entrou pelo telhado, uma vez que ardeu de dentro para fora. Mas rapidamente foi extinto e foi a única habitação afetada pelo incêndio", garantiu.

c/Lusa
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