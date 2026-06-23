Fogo em Loulé tem duas frentes ativas e obrigou ao corte da EN2

"Foram garantidas as condições de segurança e os residentes estão todos confinados dentro do lar, em segurança", afirmou, reiterando que "não foi necessário fazer a evacuação".



Há várias corporações de bombeiros do Algarve e do Alentejo empenhadas no combate às chamas. Segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), estão no terreno nove meios aéreos, 264 elementos e mais de 80 viaturas.



"E o vento, com fortes rajadas, tem provocado projeções a longas distâncias que também têm criado algumas dificuldades no controlo das frentes", referiu a fonte.





A fonte da Proteção Civil adiantou que a Estrada Nacional 2 (EN2) continua cortada nos dois sentidos, para proteção das populações e para movimentação mais rápida dos meios de combate.



Acrescentou ainda que houve uma casa afetada, junto a essa estrada, mas que, "apesar de estar equipada, não é habitada", garantiu.



"Foi afetada com dois compartimentos que arderam, mas pensa-se que tenha sido uma fagulha que entrou pelo telhado, uma vez que ardeu de dentro para fora. Mas rapidamente foi extinto e foi a única habitação afetada pelo incêndio", garantiu.







c/Lusa

"O incêndio encontra-se ainda ativo, com grande intensidade. Temos ainda duas frentes que estão a progredir em zona de mato e pinhal, numa área que apresenta muitas habitações dispersas, mas ainda não temos informação que tenha sido necessário proceder a evacuações, nem de habitações, nem de localidades", afirmou à Lusa fonte do Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve.O alerta do incêndio foi dado por volta das 11h00.