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Fogo em pasto obriga ao corte da A6 na zona de Vendas Novas
A Autoestrada 6 (A6) está cortada ao trânsito em ambos os sentido entre os quilómetros 17 e 18, junto a Vendas Novas, no distrito de Évora, devido a um incêndio em pasto, revelou fonte da Proteção Civil.
A fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central indicou à agência Lusa que o fogo, para o qual foi dado alerta às 15:57, obrigou ao corte da circulação rodoviária na A6.
O combate às chamas mobilizava, às 16:30, 47 operacionais, apoiados por 13 veículos e meio aéreo.
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