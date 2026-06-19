Fogo em pasto obriga ao corte da A6 na zona de Vendas Novas

A fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central indicou à agência Lusa que o fogo, para o qual foi dado alerta às 15:57, obrigou ao corte da circulação rodoviária na A6.

O combate às chamas mobilizava, às 16:30, 47 operacionais, apoiados por 13 veículos e meio aéreo.