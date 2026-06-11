País
Fogo em Terras de Bouro combatido por mais de 70 operacionais
Mais de 70 operacionais combatiam às 06:30 um incêndio em mato em Valdosende, freguesia do município de Terras de Bouro, no distrito de Braga, disse à agência Lusa fonte da proteção civil.
"O fogo, cujo alerta foi dado às 19:57 de quarta-feira, está a consumir uma área de mato numa encosta de difícil acesso. Não está perto de povoações e não há vitimas", adiantou à Lusa a fonte do Comando Sub-regional do Cávado.
Às 06:30, o combate às chamas mobilizava 75 operacionais de várias corporações de bombeiros, apoiados por 18 veículos.
Tópicos