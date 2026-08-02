Fogo em Valpaços teve "reacendimentos fortes" mas continua controlado

Em declarações à Lusa, o 2.º Comandante Regional de Emergência e Proteção Civil do Norte, Luís Araújo, explicou que "durante a noite houve reacendimentos fortes que foram prontamente combatidos pelas forças operacionais no terreno".

"O incêndio está em resolução, continuamos o combate dentro do perímetro do incêndio e vamos manter aqui capacidade e meios de combate, entre estes meios seis meios aéreos", disse.

Às 09:45, segundo o sítio da Internet da Autoridade Nacional de Emergência a Autoridade Civil, estavam no terreno 726 operacionais, apoiados por 242 viaturas e três meios aéreos.

Este incêndio começou na terça-feira à tarde na zona do Cabelo, Ervões, no concelho de Valpaços, no distrito de Vila Real, estendendo-se aos concelhos de Mirandela, Vinhais e Macedo de Cavaleiros, no distrito de Bragança.