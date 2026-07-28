Fogo na Guarda ainda em curso

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No terreno, às 7h00, estavam 297 operacionais, de acordo com a página da Autoridade Nacional de Proteção Civil.Os meios foram entretanto reforçados.

No combate às chamas, cinco bombeiros sofreram ferimentos ligeiros. Já estão em casa.





Continuam ativas três frentes de incêndio, que lavra em locais de difíceis acessos. O dia antevê-se novamente de muito calor, o que vem dificultar o combate às chamas. Os meios aéreos começaram a trabalhar entretanto, já que o "capacete" de fumo ao início da manhã dificultava a operação. Por volta das 9h30, estavam 11 meios aéreos no terreno.

"Esperamos que o reforço de meios aéreos possa ajudar a controlar a situação nesta frente".





"O vento vai aumentar nas próximas horas e isso pode dificultar o combate, sobretudo na zona da Rabaça. Mas estamos a contar que a intervenção dos meios aéreos seja decisiva", afirmou.



Fogo em Penafiel dominado

O combate também está a decorrer bem na zona da Castanheira, no concelho da Guarda", adiantou o segundo-comandante sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela.Marco Lucas acrescentou que "mais difícil está a ser o combate na zona da Rabaça, também no concelho da Guarda, onde o fogo progride em zonas de difícil acesso".O incêndio em Penafiel está em resolução. Começou nesta segunda-feira ao final da manhã, na localidade de Duas Igrejas. O vento forte fez as chamas alastrem às aldeias vizinhas.Com duas frentes ativas, houve necessidade de cortar algumas estradas.No terreno estão cerca de 200 bombeiros.O incêndio em Vila Verde já está dominado. O incêndio deflagrou na segunda-feira perto da localidade de Barros. Por volta das 3h30 da manhã os bombeiros conseguiram controlar as chamas.O incêndio fez três feridos e um bombeiro teve de ser assistido.