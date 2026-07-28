Fogo na Guarda ainda por dominar

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No terreno, às 7h00, estavam 297 operacionais, de acordo com a página da Autoridade Nacional de Proteção Civil.

No combate às chamas, cinco bombeiros sofreram ferimentos ligeiros.





Continuam ativas as duas frentes de incêndio, que lavra em locais de difíceis acessos. Uma das frentes tem um quilómetro e a segunda dois quilómetros de extensão.

O incêndio em Penafiel está em resolução. Começou nesta segunda-feira ao final da manhã, na localidade de Duas Igrejas. O vento forte fez as chamas alastrem às aldeias vizinhas.Com duas frentes ativas, houve necessidade de cortar algumas estradas.No terreno estão cerca de 200 bombeiros.O incêndio em Vila Verde já está dominado. O incêndio deflagrou na segunda-feira perto da localidade de Barros. Por volta das 3h30 da manhã os bombeiros conseguiram controlar as chamas.O incêndio fez três feridos e um bombeiro teve de ser assistido.