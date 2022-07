Fogo na região de Leiria não dá tréguas aos bombeiros

Lusa

Junto ao comando operacional de combate ao incêndio está o repórter da Antena 1 Joaquim Reis, que aqui faz o retrato desta madrugada.



A vaga de calor que atravessa o país pode ter esta quarta-feira o seu pico com as temperaturas mais altas a passarem os 44 graus no Ribatejo e no Alentejo Interior. Mesmo a norte as temperaturas previstas pelo Instituto do Mar e da Atmosfera para esta quarta-feira são escaldantes.



Quase todos os distritos estão sob aviso vermelho. Só há duas exceções: Faro e Viana do Castelo.