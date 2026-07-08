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Fogo no concelho do Sabugal dominado
O incêndio que deflagrou na terça-feira na zona de Bendada, no concelho do Sabugal, no distrito da Guarda, foi dado como dominado às 05:26, revelou fonte do Comando Sub-Regional das Beiras e Serra da Estrela.
Às 06h30 estavam no local 293 operacionais, com o apoio de 90 veículos.
O incêndio teve início às 15h21 de terça-feira na freguesia de Bendada e o combate às chamas chegou a mobilizar 11 meios aéreos, de acordo com Proteção Civil.
Na terça-feira à noite, o fogo tinha duas frentes ativas que estavam a progredir para as freguesias da Benespera, no concelho da Guarda, e Penalobo, Sabugal.
O incêndio teve início às 15h21 de terça-feira na freguesia de Bendada e o combate às chamas chegou a mobilizar 11 meios aéreos, de acordo com Proteção Civil.
Na terça-feira à noite, o fogo tinha duas frentes ativas que estavam a progredir para as freguesias da Benespera, no concelho da Guarda, e Penalobo, Sabugal.