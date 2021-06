Fora da Lista Verde. Reservas britânicas no Algarve canceladas em massa

A saída de Portugal da Lista Verde do Reino Unido levou já ao cancelamento imediato de mais de 15 por cento das reservas nos hotéis do Algarve. Nas últimas três semanas chegaram a região mais de 100 mil britânicos através do aeroporto de Faro, mas muitos vão regressar mais cedo do que tinham planeado.