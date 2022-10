Foram colocados mais 1644 alunos no Ensino Superior

Os resultados da terceira fase de acesso foram conhecidos hoje. Os dados do Ministério do Ensino Superior revelam que, no total, há mais de 50 mil novos estudantes em universidades ou politécnicos. Mas o número de alunos matriculados está abaixo do registado em 2021. Ainda assim, a ocupação ultrapassa os 90%.