País
Força Aérea explica fenómeno sonoro de forte intensidade com passagem de F16M
Um dia depois, a Força Aérea Portuguesa veio esclarecer que o episódio resultou de uma operação militar.
Em comunicado enviado às redações, a instituição explica que o estrondo teve origem na "realização de uma missão operacional de F-16M (...) em que houve necessidade de ultrapassar a barreira do som”, ocorrida ao largo da Figueira da Foz.
A Força Aérea acrescenta que este tipo de atividade é essencial para garantir a prontidão e eficácia dos meios nacionais na salvaguarda do espaço aéreo, “estando a todo o momento assegurado o controlo da situação/atividade”.
O impacto do fenómeno foi amplificado por condições atmosféricas específicas.
Segundo o comunicado, em certas condições atmosféricas, nomeadamente inversões térmicas ou variações de densidade do ar, "pode verificar-se uma maior propagação das ondas de choque, tornando o fenómeno mais audível e abrangente que o expectável à superfície".
A Força Aérea assegura ainda que "não existiu qualquer situação de perigo para a população".
O fenómeno foi sentido em diferentes pontos do concelho da Figueira da Foz e em áreas circundantes, sem que tenha provocado danos ou situações de emergência associadas.