Força Aérea explica fenómeno sonoro de forte intensidade de ontem com passagem de F16M

Força Aérea explica fenómeno sonoro de forte intensidade de ontem com passagem de F16M

Um dia depois, a Força Aérea Portuguesa veio esclarecer que o episódio resultou de uma operação militar.

Joana Bénard da Costa /
Foto: Força Aérea Portuguesa

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Em comunicado enviado às redações, a instituição explica que o estrondo teve origem na "realização de uma missão operacional de F-16M (...) em que houve necessidade de ultrapassar a barreira do som”, ocorrida ao largo da Figueira da Foz.

A Força Aérea acrescenta que este tipo de atividade é essencial para garantir a prontidão e eficácia dos meios nacionais na salvaguarda do espaço aéreo, “estando a todo o momento assegurado o controlo da situação/atividade”.

O impacto do fenómeno foi amplificado por condições atmosféricas específicas

Segundo o comunicado, em certas condições atmosféricas, nomeadamente inversões térmicas ou variações de densidade do ar, "pode verificar-se uma maior propagação das ondas de choque, tornando o fenómeno mais audível e abrangente que o expectável à superfície".

A Força Aérea assegura ainda que "não existiu qualquer situação de perigo para a população".

O fenómeno foi sentido em diferentes pontos do concelho da Figueira da Foz e em áreas circundantes, sem que tenha provocado danos ou situações de emergência associadas.
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