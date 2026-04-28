Força Aérea explica fenómeno sonoro de forte intensidade de ontem com passagem de F16M





A Força Aérea acrescenta que este tipo de atividade é essencial para garantir a prontidão e eficácia dos meios nacionais na salvaguarda do espaço aéreo, “estando a todo o momento assegurado o controlo da situação/atividade”.





O impacto do fenómeno foi amplificado por condições atmosféricas específicas.





Segundo o comunicado, em certas condições atmosféricas, nomeadamente inversões térmicas ou variações de densidade do ar, "pode verificar-se uma maior propagação das ondas de choque, tornando o fenómeno mais audível e abrangente que o expectável à superfície".





A Força Aérea assegura ainda que "não existiu qualquer situação de perigo para a população".





O fenómeno foi sentido em diferentes pontos do concelho da Figueira da Foz e em áreas circundantes, sem que tenha provocado danos ou situações de emergência associadas.

Em comunicado enviado às redações, a instituição explica que o, ocorrida ao largo da Figueira da Foz.